Bu Aslan çok farklı

Kayseri'de fileleri sarsan Barış Alper, son 4 maçta 4. golünü ağlara yolladı. Toplamda 9 gole ulaşan 24 yaşındaki milli futbolcu, daha ligin ilk yarısında önceki 3 sezonundaki gol sayısını geçti. Fileleri ligde 8 defa havalandıran Barış, Avrupa Ligi'nde de 1 gol attı.Maçın kahramanlarından Yunus Akgün, ekstra yaptığı çalışmaların meyvelerini yediğini belirtti. Hedeflerinin olduğunu ve bunun için de çok çalıştığını vurgulayan milli oyuncu şunları söyledi: "Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. Rakibimizin puan kaybetmesi bizi daha da motive etti."Sarı-kırmızılı takımın genç ismi Berat Luş, maç öncesinde vefat haberi ile sarsıldı. Sol kanadın babaannesi hayatını kaybederken sarı-kırmızılı oyuncular attıkları gollerin ardından 'sarılma' hareketi yaparak golleri Berat'a armağan etti.TURGUT DOĞANG.Saray adına penaltıdan kilidi açan isim olan Osimhen, 71'de de ağları bulup ligde 9 gole ulaştı. Nijeryalı forvet, oynadığı 15 maçın 12'sinde tabelaya katkı gerçekleştirdi. Totalde bu sezon fileleri 12 kez havalandıran sarı-kırmızılı santrfor, 3 de asist yaptı.G.SAray'ın 3. golünü atan Yunus Akgün tam 70 metre top sürerek bulduğu golle gözlerin de pasını sildi. Milli oyuncu ayrıca G.Saray ileYunus ayrıca son 3 maçında 4 asist yaptı.G.Saray, son 3 sezonda bir türlü deplasmanda deviremediği Kayseri'yi bu kez mağlup etti. Cimbom son üç sezonda 2 yenilgi ve bir beraberlikle döndüğü Kayseri'den bu kez 3 puanı alıp çıktı.