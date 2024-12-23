Bu Aslan çok farklı

BARIŞ ALPER REKORUNU KIRDI!
Kayseri'de fileleri sarsan Barış Alper, son 4 maçta 4. golünü ağlara yolladı. Toplamda 9 gole ulaşan 24 yaşındaki milli futbolcu, daha ligin ilk yarısında önceki 3 sezonundaki gol sayısını geçti. Fileleri ligde 8 defa havalandıran Barış, Avrupa Ligi'nde de 1 gol attı.
MOTİVE ETTİLER
Maçın kahramanlarından Yunus Akgün, ekstra yaptığı çalışmaların meyvelerini yediğini belirtti. Hedeflerinin olduğunu ve bunun için de çok çalıştığını vurgulayan milli oyuncu şunları söyledi: "Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. Rakibimizin puan kaybetmesi bizi daha da motive etti."
GOLLER BERAT İÇİN
Sarı-kırmızılı takımın genç ismi Berat Luş, maç öncesinde vefat haberi ile sarsıldı. Sol kanadın babaannesi hayatını kaybederken sarı-kırmızılı oyuncular attıkları gollerin ardından 'sarılma' hareketi yaparak golleri Berat'a armağan etti.
TURGUT DOĞAN
12'DEN VURDU
G.Saray adına penaltıdan kilidi açan isim olan Osimhen, 71'de de ağları bulup ligde 9 gole ulaştı. Nijeryalı forvet, oynadığı 15 maçın 12'sinde tabelaya katkı gerçekleştirdi. Totalde bu sezon fileleri 12 kez havalandıran sarı-kırmızılı santrfor, 3 de asist yaptı.
70 METRE GİTTİ GÖZLERIN PASINI SILDI
G.SAray'ın 3. golünü atan Yunus Akgün tam 70 metre top sürerek bulduğu golle gözlerin de pasını sildi. Milli oyuncu ayrıca G.Saray ile Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maçta gol atarken daha önce hiç ağları bulamadığı Kayseri'yi de avlayıp listesinden çıkarttı.
Yunus ayrıca son 3 maçında 4 asist yaptı.
3 YILLIK KÂBUS BITTI
G.Saray, son 3 sezonda bir türlü deplasmanda deviremediği Kayseri'yi bu kez mağlup etti. Cimbom son üç sezonda 2 yenilgi ve bir beraberlikle döndüğü Kayseri'den bu kez 3 puanı alıp çıktı.