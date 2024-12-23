Gaziantep 5’te 5 yaptı

Bu sezon deplasmanda bir kez galip gelebilen Gaziantep FK, sahasında fırtına gibi esiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek evindeki kazanma serisini 5 maça çıkardı.Bu sonucun ardından kırmızı- siyahlılar, kırmızı beyazlı rakibini puan olarak yakalayıp averajla önüne geçti.