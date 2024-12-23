Gaziantep 5’te 5 yaptı

Bu sezon deplasmanda bir kez galip gelebilen Gaziantep FK, sahasında fırtına gibi esiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek evindeki kazanma serisini 5 maça çıkardı. Seyircisi önünde son olarak ligin ikinci haftasında Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK sonrasında oynadığı 7 müsabakada yenilgi yüzü görmedi (5G/2B). 87. dakikada oyuncusu Erdal Rakip kırmızı kart gören Antalyaspor'un 4 maçlık namağlup serisi ise dünkü karşılaşma ile birlikte sona erdi.
Bu sonucun ardından kırmızı- siyahlılar, kırmızı beyazlı rakibini puan olarak yakalayıp averajla önüne geçti.