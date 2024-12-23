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Giriş Tarihi: 23.12.2024

Göztepe’nin çay keyfi

İzmir ekibi, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’u Miroshi (2) ve Tijanic’in golleriyle farklı yenerek devre arasına mutlu girdi

Göztepe’nin çay keyfi
Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe, ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçta baştan sona üstün oynayan sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada öne geçti. Tijanic'in köşe atışına iyi yükselen Miroshi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 71. dakikada sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 78. dakikada sol kanattan Tijanic'in kullandığı serbest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, yine kafa vuruşuyla Rizespor kalecisini avladı ve maçın skorunu ilan etti: 3-0.
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Göztepe’nin çay keyfi
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