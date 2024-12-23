Göztepe’nin çay keyfi

Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe, ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçta baştan sona üstün oynayan sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada öne geçti1-0. 71. dakikada sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.