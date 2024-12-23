Kanarya’nın yeni 10 numarası Talisca!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 10 yıllık özlemi bitirmek isteyen Fenerbahçe, yaşadığı puan kayıplarının ardından ocak ayındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.
Kadrosunu güçlendirmek için yola çıkan sarı-lacivertliler, bu anlamda ilk olarak forvet arkası mevkisine takviye gerçekleştirdi. Sebastian Szymanski'nin geçen sezonu mumla aratan kötü performansının ardından Fenerbahçe yönetimi, yeni 10 numarasında mutlu sona ulaştı.
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca artık Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu. Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Oyuncunun 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını Kanarya ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin kasasından 6 milyon Euro çıkacak. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak.
3 YILLIK KONTRAT YAPILACAK
Fenerbahçe ile Talisca'nın sezon sonunda yola devam etmek için anlaşması üzerine ise Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme yapılacak. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.
KİMDİR?
Anderson Souza Conceiçao ya da lakabıyla Talisca, 1 Şubat 1994 doğumlu, on numara mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcu. 7 Temmuz 2013'te Bahia formasıyla Corinthians'a karşı profesyonelliğe adım attı ve Sao Paulo FC karşısında bir sonraki maçında ilk golünü attı. Futbol dünyasının önde gelen isimleri Anderson Talisca için şu yorumu yapıyor: "Çok yönlü bir oyuncu. Harika bir tekniği ve sahaya yansıttığı görülmeye değer bir oyun zekâsı var. Talisca, defansif olarak başarılı bir futbolcu. Ayrıca modern futbolun gerektirdiği gibi ataklara hızlı katılan bir oyuncu. Onu anlatabilecek en iyi özellik, mesafe tanımaksızın attığı şutlardır."