Kanarya’nın yeni 10 numarası Talisca!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 10 yıllık özlemi bitirmek isteyenKadrosunu güçlendirmek için yola çıkan sarı-lacivertliler, bu anlamda ilk olarak forvet arkası mevkisine takviye gerçekleştirdi.Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca artık Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu. Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı.Oyuncunun 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını Kanarya ödeyecek.Fenerbahçe ile Talisca'nın sezon sonunda yola devam etmek için anlaşması üzerine iseAnderson Souza Conceiçao ya da lakabıyla Talisca, 1 Şubat 1994 doğumlu, on numara mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcu. 7 Temmuz 2013'te Bahia formasıyla Corinthians'a karşı profesyonelliğe adım attı ve Sao Paulo FC karşısında bir sonraki maçında ilk golünü attı. Futbol dünyasının önde gelen isimleri Anderson Talisca için şu yorumu yapıyor: "Çok yönlü bir oyuncu. Harika bir tekniği ve sahaya yansıttığı görülmeye değer bir oyun zekâsı var. Talisca, defansif olarak başarılı bir futbolcu. Ayrıca modern futbolun gerektirdiği gibi ataklara hızlı katılan bir oyuncu. Onu anlatabilecek en iyi özellik, mesafe tanımaksızın attığı şutlardır."