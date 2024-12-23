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Giriş Tarihi: 23.12.2024

Kocaeli kazandı koltuğu geri aldı

Kocaeli kazandı koltuğu geri aldı
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Fethi Özer'in golüyle 1-0 geriye düştüğü deplasmanda Boluspor'u Mendes (2) ve Markao'nun golleriyle 3-1 yenip 35 puanla 17. haftayı zirvede kapattı. En yakın takipçisi Bandırma daha 13. dakikada Paulinho ile İstanbul deplasmanında Esenler Erok karşısında öne geçmesine rağmen Tugay'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Böyle olunca Kocaelispor, Bandırma'dan zirveyi geri alırken 2 puan da fark attı. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Karagümrük: 0-1, Çorum FK-Ankaragücü: 1-1.
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Kocaeli kazandı koltuğu geri aldı
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