Kocaeli kazandı koltuğu geri aldı

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Fethi Özer'in golüyle 1-0 geriye düştüğü deplasmanda Boluspor'u Mendes (2) ve Markao'nun golleriyle
3-1 yenip 35 puanla 17. haftayı zirvede kapattı. En yakın takipçisi Bandırma daha 13. dakikada Paulinho ile İstanbul deplasmanında Esenler Erok karşısında öne geçmesine rağmen Tugay'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Böyle olunca Kocaelispor, Bandırma'dan zirveyi geri alırken 2 puan da fark attı.
Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Karagümrük: 0-1, Çorum FK-Ankaragücü: 1-1.