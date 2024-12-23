Kocaeli kazandı koltuğu geri aldı

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Fethi Özer'in golüyle 1-0 geriye düştüğü deplasmanda3-1 yenip 35 puanla 17. haftayı zirvede kapattı. En yakın takipçisi Bandırma daha 13. dakikada Paulinho ile İstanbul deplasmanında Esenler Erok karşısında öne geçmesine rağmen Tugay'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Karagümrük: 0-1, Çorum FK-Ankaragücü: 1-1.