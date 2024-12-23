Lig sonuncusu Adana Demirspor Hatayspor’u 3 golle geçti! Ozan Demirbağ Llig tarihine geçti...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
OZAN DEMİRBAĞ TARİHE GEÇTİ
Adana Demirspor formasıyla Hatayspor ağlarını havalandıran Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Aboubakar'ın defansın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro vuruşunu yaptı. Rakibinin açısını kapatan kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
26. dakikada Hatay ekibi öne geçti. Boutobba'nın sağdan ortasına yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Aboubakar, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında defansın arkasına sarkan Boutobba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.
Müsabakanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleci Deniz Eren Dönmezer, Cengiz Demir'in ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdiği Cengiz'i oyun dışına gönderdi.
61. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Semih Güler'in uzak mesafeden şutunda top, kaleci Erce Kardeşler'in uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
68. dakikada Boutobba'nın sağdan şutunda topu çelen kaleci Murat Uğur Eser tehlikeyi önledi.
70. dakikada Adana ekibi öne geçti. Ozan Demirbağ, sağdan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-2.
75. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan hızla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı Aimbetov'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.
88. dakikada Hatayspor'un sağdan kullandığı köşe atışında defansın arasından yükselen Recep Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor, ligde ilk deplasman galibiyetini aldı.