Muslera: Sezon sonu görüşürüz

G.Saray'ın 38 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Çok mutluyum, çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz." Biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Victor Osimhen ise puan farkını açtıklarını vurgulayarak, "Bu büyük kulübün parçası olmak çok önemliydi. Beni evimde hissettirdiler" dedi.G.Saray'da Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bir taraftar sahaya girdiGüvenlik görevlileri müdahale ederek iki şahsı da sahadan çıkardı. Yaşananlar nedeniyle maç 5 dakika durdu. Bu arada Kayseri tribünleri 3. golden sonra yönetimi istifaya çağırdı.Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, G.Saray maçının ardından istifa ettiğini duyurdu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Çamlı, " O 'Yönetim İstifa' diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar.Kayserispor için yaptıklarım için pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bağıran arkadaşlar, gelsin yönetsinler takımı." diye konuştu.