Muslera: Sezon sonu görüşürüz

G.Saray'ın 38 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Çok mutluyum, çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz." Biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Victor Osimhen ise puan farkını açtıklarını vurgulayarak, "Bu büyük kulübün parçası olmak çok önemliydi. Beni evimde hissettirdiler" dedi.
SELFİE SKANDALI
G.Saray'da Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bir taraftar sahaya girdi. Bunun üzerine sahaya atlayan bir başka taraftar, Muslera ile selfie çekilmek isteyen diğer taraftara saldırdı.
Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki şahsı da sahadan çıkardı. Yaşananlar nedeniyle maç 5 dakika durdu. Bu arada Kayseri tribünleri 3. golden sonra yönetimi istifaya çağırdı.
ALİ ÇAMLI İSTİFA ETTİ
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, G.Saray maçının ardından istifa ettiğini duyurdu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Çamlı, " O 'Yönetim İstifa' diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar. Benim için bu defter kapanmıştır.
Kayserispor için yaptıklarım için pişman değilim. Şehrime aşık bir insanım. Bağıran arkadaşlar, gelsin yönetsinler takımı. Biz onlar gibi ahlâksızca küfredip bağırmayız
" diye konuştu.