Rekorların efendisi Okan Buruk

Galatasaray deplasmanda Kayserispor zaferiyle Süper Lig'de 16 maçta 14 galibiyet- 2 beraberlikle 44 puana ulaştı ve 2024 yılını namağlup kapattı. Teknik direktör Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Son iki sezonda kırmadık rekor bırakmayan ve birçok ilke imza atan şampiyon kartvizitli hoca, Cimbom'un başında ligde 90. müsabakasında 75. galibiyetini elde etti.İşte Aslan'ın 51 yaşındaki çalıştırıcısının kırdığı bazı rekorlar:Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç),Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102),Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68),Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyeti serisi (13 maç),Süper Lig'de bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ilk kulüp.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara destekleri için teşekkür ederken "Onlarla çok güçlüyüz" dedi. Oyuncuların performansının artarak devam edeceğini dile getiren Buruk, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz.Bu yolda birlikteliğimiz var. Son 1 ayda daha çok kenetlendik. Bu kenetlenme bizi başarıya, rekorlara götürüyor. Çok değerli oyunculara sahibiz. Kerem çok çalışıyordu, Barış ve Yunus da çok çalışıyor. Hepsi de Galatasaray ve Türk Milli Takımı için önemliler" diye konuştu.