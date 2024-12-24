Mavi şimşekler seriye bağladı

Süper
Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, dün de deplasmanda Hatayspor'u mağlup edip taraftarını sevindirdi. Rıza Çalımbay'ın ekibi Hatay 25. dakikada Aboubakar ile öne geçerken
53'te Cengiz Demir direkt kırmızı kart görüp bordobeyazlıları 10 kişi bıraktı. Sazı eline alan Adana Demir, 61'de Semih Güler ile eşitliği yakaladı, 70'te Ozan Demirbağ ile üstünlüğü aldı ve 75'te Aimbetov ile fişi çekti: 3-1. Rıza Çalımbay'ın, oyuncularıyla vedalaştığı ve istifa edeceği öğrenildi.
F.BAHÇE MAÇINDA 5 CEZALI OYUNCU!
ADANA
Demir'e mağlup olan Hatayspor'da, 5 futbolcu cezalı duruma düştü. Bordo-beyazlı ekipte sarı kart gören Francisco Calvo, Recep Yılmaz, Görkem Sağlam ve Joelson Fernandes
ile kırmızı kartla atılan Cengiz Demir,
lig arası sonrası oynanacak F.Bahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
OZAN'DAN TARİHİ GOL
Adana Demirspor'da ilk kez ligde 11'de boy gösteren Ozan Demirbağ, fileleri havalandırdı. 16 yaşındaki forvet, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 doğumlu futbolcu oldu.