Mavi şimşekler seriye bağladı

Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, dün de deplasmanda Hatayspor'u mağlup edip taraftarını sevindirdi.53'te Cengiz Demir direkt kırmızı kart görüp bordobeyazlıları 10 kişi bıraktı. Sazı eline alan Adana Demir, 61'de Semih Güler ile eşitliği yakaladı, 70'te Ozan Demirbağ ile üstünlüğü aldı ve 75'te Aimbetov ile fişi çekti: 3-1.Demir'e mağlup olan Hatayspor'da, 5 futbolcu cezalı duruma düştü. Bordo-beyazlı ekipte sarı kart görenile kırmızı kartla atılanlig arası sonrası oynanacak F.Bahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.Adana Demirspor'da ilk kez ligde 11'de boy gösteren Ozan Demirbağ, fileleri havalandırdı. 16 yaşındaki forvet, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 doğumlu futbolcu oldu.