18 yaşındaki Yasin’in yeni adresi Premier Lig

Kasımpaşa'daki
başarılı futboluyla Süper Lig'de büyüklerin de dikkatini çeken 18 yaşındaki stoper Yasin Özcan, Premier Lig ekibine transfer oluyor. Birçok takımın listesinde bulunan milli savunmacı için İstanbul ekibi, Aston Villa ile sözlü anlaşmaya vardı. Genç yetenek, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek ve yeni takımına 5 yıllık imza atacak. Tarafların 8 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenilirken Yasin, Kasımpaşa'nın gönderdiği en pahalı 3. oyuncu olarak tarihe geçecek.
Diagne 13'e G.Saray'a, Trezeguet de 10'a Aston Villa'ya transfer olmuştu.