18 yaşındaki Yasin’in yeni adresi Premier Lig

başarılı futboluyla Süper Lig'de büyüklerin de dikkatini çeken 18 yaşındaki stoper Yasin Özcan, Premier Lig ekibine transfer oluyor. Birçok takımın listesinde bulunan milli savunmacı için İstanbul ekibi, Aston Villa ile sözlü anlaşmaya vardı.Diagne 13'e G.Saray'a, Trezeguet de 10'a Aston Villa'ya transfer olmuştu.