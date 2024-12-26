Hatayspor’da yaprak dökümü

Süper Lig'de çok kötü günler geçiren Hatayspor'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak Adana Demirspor'a mağlup olan bordo-beyazlı kulüpte teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Dün de başkan Levent Mıstıkoğlu, "Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum" açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu. 9 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 2022-23'te ligden çekilmişti. Maçlarını Mersin'de oynayan Güney ekibi, geçen sezonu da 15. sırada, küme düşen takımların 1 puan önünde tamamlamıştı.