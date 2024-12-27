Alex de Souza: Teknik direktörlük zor, istifayı hiç düşünmedim

'TRANSFER KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ VAR'

Transfer konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve transfer yasakları bulunduğunu ifade eden Alex, kulübün de zor zamanlar geçirdiğini kaydetti. Alex de Souza, "Kulübün içinde bulunduğu bir zorluk var. Transfer tahtasının kapalı olma durumu var. Bunları hepsi yüzleşmemiz gereken bir durum. Bu sorunları konuşarak geçiriyoruz. İhtiyacımız olan oyuncular ve bunları kulübe bildiriyoruz ama karar mercisi kulüp. Benim istediğim karakterdeki oyuncular var. Mesela hızlı oyuncu karakteri bunlardan bir tanesi. Bunları almak isterken para gerekiyor. Bunların hepsinin ortasında bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin üzerinde transfer yasağı var. Yönetim bununla yüzleşecektir ve ona göre hareket edecektir. Bunların hepsinin üzerine kadromuzda yer alan tüm oyuncularla en iyi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Stoper mevkimizde de sorunumuz var. Bu bölgede kısıtlı oyuncumuz var. Benim düşüncem elimizde olan oyuncularla önümüzdeki Eyüpspor maçına en iyi şekilde sahaya çıkmak" şeklinde konuştu.

'TEKNİK DİREKTÖRLÜK ZOR, OYNAMAK DAHA EĞLENCELİ VE BASİT BİR OYUN'

Teknik direktörlüğün futbolculuktan çok çok zor olduğunu belirten Alex de Souza, "Bunun karşılaştırmaya bile değmez, teknik direktör olmak çok daha zor. Ben oyuncuyken sadece kendimden sorumluydum. Teknik direktör olduğunuzda ise 25 oyuncudan sorumluyum. Onların çok fazla şeyiyle uğraşmam gerekiyor. Sorumluluklarınız bu seviyede daha da artıyor. Oynamak daha eğlenceli ve basit bir oyun" dedi.

'İSTİFAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Antalyaspor'a geldiği günden bu yana istifayı giç düşünmediğine dikkat çeken Alex, "Hiç düşünmedim ve 2 yılık sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar buradayım. Taraftarlar bazen takım kötü gittiğinde ve kaybettiğinde görevli mercileri istifaya davet edebilir. Bu gayet normal ve bizimde görevimiz onları memnun etmek ve bu düşüncelere kapılmamalarını sağlamak" diye konuştu.

'AGRESİF, HIZLI VE DÜZENLİ BİR OYUNU SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUZ'

Agresif, hızlı ve düzenli bir oyunu sahaya yansıtmak istediklerini kaydeden Alex de Souza, "Öncelikle şöyle agresif ve hızlı bir şekilde top çalan, hızlı atağa çıkan bir takım olmasını ve bunu oynatmak isterdim. Şuan ki oyuncu grubuyla da bunu yansıtmaya çalışıyorum. Düzenli bir takım oluşturmayı hedefliyorum. Son maçlarda da bunları görebilirisiniz. Bütün oyunculardan en iyi verimi almak istiyoruz. Ligin ilk maçlarında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kötü götürdük ve 9 gol yedik. İçinde bulunduğumuz durum var ve bunu göz önünde bulunduruyoruz. Bütün bunların ortasında sakatlıklar gibi bazı durumlar oluyor ve bu bizi çok üzüyor. Analizlere bakarken soğukkanlı olmak gerekiyor. Çünkü bu şekilde olunca doğru kararlar verebiliriz. Şuana kadar Antalyaspor'da kalmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

'HAKEMLERE SÖZ SÖYLEMEK BENİM GÖREVİM DEĞİL'

Düzenli bir takım hayali ile çalıştığını ifade eden Alex, "Düzenli bir takım ve oyun oluşturmayı hedefliyorum. Erdoğan Yeşilyurt sezonu kapattı. Burak İngenç sakatlandı, futbolda bunlar oluyor. Çözüm bulmak gerekir. Biz bunun için varız. Ramzi Safuri 40 maçta 1 golü var, 1 gol de penaltıdan kaçtı. Ben şuana kadar her şeyden memnunum. Musa Nizam ve Anderson ise zaman zaman iyi ve kötü görüntü çizdiler. Dışarıda kaybetmek kötü bir sonuç. Fiziksel olarak daha az güce sahibiz. Bunlar deplasmanda puan almamızı zorlaştırıyor. Maç maç analiz etmek daha doğru olur. Dışarıda kaybedilen puanlar bizi de endişelendiriyor. Hakemlere söz söylemek benim görevim değil. İyi oyuncularımız var. Önümüzde zor maçlar olacak. Gaziantep maçında zor bir maç geçirdik. Fiziksel anlamda güçlü bir takıma karşı oynadık. Lig maçı ve Kocaeli maçı olacak. Dar olan bir oyuncu kadromuz var. Biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

'3 MAÇTAN 0 PUAN ALIRSAM GÖNDERİLEBİLİRİM'

Antalyaspor'un her zaman sahaya çıktığında galibiyet hedeflediğini dile getiren Souza, "Önümüzde 3 maçlık seri var. Eyüpspor, Kocaelispor ve Trabzonspor maçları var. Bu 3 maçta hedefimiz 9 puan, eğer 0 puan alırsam yönetim beni gönderebilir. Alanyaspor maçını çevirmemiş olsaydım belki şu an burada oturmuyor olurdum" dedi.

Genelde tesislerden çıkmadığına değinen Souza, "Burada teknik ekip, yönetim ve oyuncularla görüşmeler yapıyorum. Antalyalıların ilgisine teşekkür ediyorum ama genelde buradan dışarı çıkmıyorum. Milli Takım arasındaki tatillerde dışarı çıktım" diye konuştu.

'DEPLASMANDA AZ PUAN ALMA SORUNU'

Alex de Souza, deplasmanda az puan kazanmalarının kötü olduğunu belirterek, bu sorunu aşmak için daha fazla çalışacaklarını kaydetti. Türkiye Kupası'ndaki hedefini de açıklayan Alex de Souza, "Zor maçlar olacak dar oyuncu grubumuz var. Gaziantepspor maçında zor bir süreç yaşadık ondan önce kupada Muşspor ile oynadık. Lig ve kupa maçımız olacak. Elimizdeki oyuncularla en iyi 11'i sahaya süreceğiz. Kupada zor maçlarımız olacak" dedi.

Ligde hedefinin en baştan beri hep aynı olduğunu, kazanan bir takım oluşturma amacında olduğunun altını çizen Souza, "Sahaya her maçı kazanabilecek en iyi 11'i çıkarmaya çalışıyoruz. Galibiyet ve mağlubiyete göre her hafta yeriniz değişiyor. Çözmemiz ve yönetmemiz gereken sorunlarımız var" ifadelerini kullandı.