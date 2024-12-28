Bunu asla kabullenmem

Galatasaray ve A Milli Takım'da kazandığı başarılarla Türk futboluna damga vuran Fatih Terim, yeni bir meydan okuma için yelken açtı. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab ile anlaşan tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'den ayrılırken açıklamalarda bulundu. Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta görev yapan 71 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

BİRKAÇ gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama bu, herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz.

'FUTBOL AKLINI EMEKLİ ETME'

DÜNYANIN gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri ile. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Çok iyiyim. Zaten o hırsta olmazsam kendim söylerim. Her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Hazırım, iyiyim. Eşimin bana her zaman söylediği çok güzel bir sözü var, 'Futbol aklını sakın emekli etme' diye, dolayısıyla iyiyim.

TRANSFER görüşmesi yapmadım kimseyle. Herhangi bir isim söylemedim yönetime de. 6'sında maçımız var, yılbaşına az kaldı. Geldiğim takımlarda kimseyi görmeden göndermedim. O dört takımın daha önde olduğu kesin ama kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı en kısa zamanda yapmak zorundayız, yapacağız inşallah.



'BEN GERİ ÇEKİLMEM'

Havaalanında açıklama yaparken görüntü alan kameramanların çekim için geri çekilmesini istemesi üzerine, "Geri mi çekileyim? Ben hiç geri çekilmem" diyen Fatih Terim, kendi ekibinde olacak isimleri de "Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacak. Mert Çetin var, Eray Sözen var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz. Başarılı olmak için çok çalışacağız" diye açıkladı.