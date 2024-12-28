Türkiye kafamda yok

2021 yılında Inter'e imza atan A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mümkün olduğu sürece İtalyan ekibinde oynamak istediğini söyledi. Almanya'daki futbol okulunda düzenlenen etkinliğe katılan tecrübeli yıldız, SABAH SPOR'a özel açıklamalar yaptı. Transfer iddialarının gündemden düşmediği ve bir dönem adı Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de bir takıma transfer olup olmayacağı sorusuna, "Süper Lig'de bir gün oynar mıyım, bunu bilmiyorum. Ben şu an Inter'de çok mutluyum. O yüzden bu konu benim için burada bitmiştir. Umarım kariyerimi burada tamamlarım" cevabını verdi.

BİZİM GENÇLER BALLON D'OR KAZANIR!

2024 Ballon d'Or adayları arasında yer alan Hakan, bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Belki ödülü alamadım ama 21 yıl sonra tekrar bir Türk futbolcunun bu ödüle aday gösterilmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu ödül gelecekte Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi gençlerimize nasip olur" dedi. A Milli Takım'da iyi bir jenerasyon yakalandığını belirten başarılı futbolcu, 2026 Dünya Kupası için ise, "Hedefimiz kupaya katılmak. Kolay olmayacak ama kendimize güveniyoruz" dedi.

ÖZEL TURNUVAYA KATILDI

Doğup büyüdüğü Almanya'nın Mannheim kentinde babası Hüseyin Çalhanoğlu ile birlikte Avrupa'nın en büyük futbol merkezini kuran Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen özel turnuvada çocuklarla bir araya geldi.