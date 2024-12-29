Terim imzayı attı kolları sıvadı

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim için imza töreni düzenlendi. Sezon sonuna kadar kontrat yapan 'İmparator'a, kulübün başkanı Mohamad Almunajem tarafından yöresel Arap kıyafeti giydirildi. Ardından Terim, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Al-Shabab'ın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'da dün ekibiyle ilk kez bir araya geldi. Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan tecrübeli hoca, kısa bir konuşma yaptı. İdmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.





BENDEN DAHA GENÇ GÖRÜNÜYORSUN!

Al-Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Almunajem'in, 71 yaşındaki Fatih Terim ile karşılaşması ilginç anlara sahne oldu. Almunajem, yeni hocasına "Benden daha genç görünüyorsun" diye takıldı. Bu diyalog sosyal medyada büyük yankı buldu.