Napoli’ye acı haber!

29 Aralık 1998 tarihinde dünyaya gelen Victor Osimhen, 26 yaşına Galatasaray'da bastı. Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için ürettiği tişörtle yeni yaşını kutlayan Osimhen'e taraftarlar tebrik mesajı yağdırdı.ve bu durumu bonservisine sahip Napoli'ye iletti. Galatasaray formasıyla 15 maçta 1090 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 12 gol-5 asistlik performans sergiledi.Teknik direktör Okan Buruk da "Takımın lokomotifi İcardi'ydi aslında ama Osimhen şimdi geldi ve çok değerli bir oyuncu. İyi bir lider. İcardi'nin olmadığı yerde Osimhen o bayrağı taşımaya çalışıyor" sözleriyle oyuncusunu övdü.Süper Lig'de 8 puan farkla lider olan Galatasaray'da oyuncular bir hafta izinle ödüllendirilmişti. Sarı-kırmızılı takım bugün Florya'da toplanarak Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.