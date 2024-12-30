Pereira fırsatı kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasındaWolves'in gollerini, 7. dakikada Hwang Hee-Chan, 87'de Larsen attı. Ev sahibi, 12. dakikada Bentancur ve 45+3'te Brennan Johnson ile gol buldu. Daha önce F.Bahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira ile çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alan turuncu-siyahlılar, bu sonuçla puanını 16 yaptı. Pereira, sahadan zaferle ayrılsaydıKurtlar, gelecek hafta Nottingham'ı ağırlayacak.