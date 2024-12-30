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Giriş Tarihi: 30.12.2024

Pereira fırsatı kaçırdı

Pereira fırsatı kaçırdı
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, deplasmanda Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Wolves'in gollerini, 7. dakikada Hwang Hee-Chan, 87'de Larsen attı. Ev sahibi, 12. dakikada Bentancur ve 45+3'te Brennan Johnson ile gol buldu. Daha önce F.Bahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira ile çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alan turuncu-siyahlılar, bu sonuçla puanını 16 yaptı. Pereira, sahadan zaferle ayrılsaydı Wolves ile çıktığı ilk 3 maçta 3 galibiyet alan ilk teknik adam olacaktı. Kurtlar, gelecek hafta Nottingham'ı ağırlayacak.
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Pereira fırsatı kaçırdı
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