Danışma kurulu tartışma çıkardı

Kulüpler Birliği dün İstanbul'da toplanırken MHK'nin yeni yapısı hakkında görüş alışverişinde bulundu. Zirveye Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı da bir süre katılıp ayrıldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise katılmadı ve temsilci yolladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, kurulacak olan Danışma Kurulu hakkında bilgi verdi. Kurulun 5 kişiden oluşacağını, 3 ismin KBV'den (muhtemelen biri 1. Lig kulüplerinden) 2 ismin ise TFF'den olacağını açıkladı. MHK Başkanı, Danışma Kurulu'nun mayısa kadar görev yapacağını, haziran ayındaki TFF Mali Kongresi sonrası ise şirketleşme kararı alınacağını ifade ederken, 2-3 hafta içinde yeni sistemi hayata geçireceklerini söyledi. Ancak bu oluşuma bazı kulüpler itiraz etti.

Kulüpler, "Bu kadar kısa sürede bu yapı sağlıklı olur mu? Bu kurulun imza yetkisi nasıl olacak.. UEFA ve FIFA onay verecek mi?" şeklindeki yorumlarıyla çekincelerini ilettiler. G.Saray "Yangından mal mı kaçırıyoruz. Böyle bir proje üzerinde ciddi çalışmalar yapılmalı" görüşünü savundu. Trabzonspor ise "Bu MHK olduğu sürece hiçbir şeye onay vermiyoruz. Bu Merkez Hakem Kurulu ile olmaz" diyerek tavrını net şekilde ortaya koydu. Genel olarak kulüpler, Danışma Kurulu'na onay verdi. Birlik Başkanı Ali Koç, basına yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği'nin yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdiğini ifade etti.