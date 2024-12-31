Seçmeler devam ediyor

Bir diğer önemli çalışma U14 Bölge Karmaları seçmeleri de tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan seçmelerde, TFF bölge temsilcileri ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'ne bağlı gönüllü antrenörler görev alıyor. Seçmelere yüzlerce genç oyuncu katılıyor. Bazı bölgelerde karma takımlar oluşturulup maçlar oynandı. İstanbul'da ise kulüplerin U14 takımları arasında karşılaşmalar düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Elit Genç Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya ile Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy'un sorumluluğunu üstlendiği seçmeler sonunda Genç Milli Takımlar için geniş bir oyuncu havuzu oluşturulacak.