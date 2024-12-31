TFF’den hakem mesajı

Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün yeni yıl mesajı yayınlarken, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: 2024'te futbolumuz adına gurur verici başarılar elde ettik. Hakemlik konusunda yeni bir sistemin ilk adımlarını attık.Türk gençliğinin potansiyelini ortaya koyarak futbolumuzu dünyanın önde gelen liglerinden biri haline getirmeliyiz. Bunun için de pozitif bir futbol iklimine ihtiyacımız var. Kavga ve tartışma yerine yardımlaşma ve karşılıklı anlayış kültürüyle hareket etmemiz gerekiyor.