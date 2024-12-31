Yurdun her karışında yetenek taraması

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD), antrenör eğitimi, genç oyuncuların gelişimi ve Grassroots faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek çalışmalara öncülük eden FGD, tüm futbol emekçileriyle Türk futbolunun gelişim stratejilerinin oluşmasına katkıda bulunuyor. Antrenörlere yönelik eğitim faaliyetleriyle onları çağın gereklerine göre hazırlama ana hedeflerinden biri olan FGD, elit oyuncu gelişimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla tüm yurtta taramalar yapılıyor, genç oyuncular için en uygun lig organizasyonları oluşturuluyor.

GENÇ MİLLİ TAKIMLAR İÇİN OYUNCU HAVUZU

Genç Milli Takımlara geniş bir oyuncu havuzu oluşturmak isteyen Emrah Bayraktar ve ekibi, bu amaçla tüm ülkeyi taramaya devam ediyor. Bayraktar, şimdiye kadar 70'ten fazla kulübü ziyaret etti. Bayraktar'ın 2024 Kasım ayında başladığı Türkiye turuna TFF FGD Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam da katıldı. Kulüp yöneticileri, gençlik gelişim teknik sorumluları ve yaş grubu antrenörleriyle görüşmeler gerçekleştiren Bayraktar ve Çam, tesislerde incelemelerde bulundu ve Gelişim Ligleri maçlarını izledi. Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler değerlendirilecek ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun genç oyuncu gelişimi ile ilgili yol haritası belirlenecek. Eksiklerin giderilmesi için çalışılacak ve gerekli eğitimler düzenlenecek. Bunun yanında elde edilen bilgiler, Gelişim Liglerinin kurgusunda yapılacak değişikliklere de yardımcı olacak.

70'TEN FAZLA KULÜBE ZİYARET

FUTBOL Gelişim Direktörlüğü görevini iki aydır yürüten Emrah Bayraktar ve ekibi, iki büyük projeye odaklandı. Bunlardan ilki profesyonel kulüpleri ziyaret ederek genç oyuncu gelişimi alanında yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi vermek, görüşleri dinlemek. Diğeri ise U14 Bölge Karmaları seçmeleri ile Genç Milli Takımlarımıza geniş bir genç oyuncu havuzu yaratmak.