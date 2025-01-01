2024 yılı sporda özellikle futbolda nasıl geçti? 2025’ten beklentiniz nedir?

LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray sadece bir kez mağlup oldu

1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar geçen sürede futbola damgasını Galatasaray vurdu. Okan Buruk ve öğrencileri hem ikinci kez şampiyon oldular hem de bu süreçte bir kez yenilgi yüzü görüp rekora imza attılar. Yeni sezonun ilk bölümünü yenilgisiz lider olarak tamamlarken rakibi F.Bahçe'ye 8 puan fark yaptılar. A Milli Takım, 2024'te oynadığı futbolla iz bırakırken çeyrek finale yükseldi. Hollanda'ya büyük hakem hatalarıyla elendi. İcardi, sürpriz bir şekilde sakatlandı ama Osimhen transferi dünyada büyük ses getirdi. Ligde ciddi hakem hatalarına tanık olduk. Bu da kaos yarattı. Beşiktaş, kaliteli kadrosuna rağmen hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor, sezon başı transferlerinin yanlışlıklarının ve yetersizliklerinin kurbanı oldu.



ÖMER ÜRÜNDÜL

Ligde kaos ortamının bitmesini diliyorum

2024 yılı ne yazık ki futbolumuz için iç açıcı geçmedi. Bunu öncelikle ülkemizdeki futbol iklimi için vurguluyorum. Büyük takımların yönetici, teknik adam, futbolcu, taraftarı ve çoğunlukta da medya tarafından benzeri görülmemiş baskılar yüzünden hakemler zihinsel olarak sağlıklı maç yönetemiyorlar. Büyüklerin diğer takımlarla oynadığı maçlarda bilinçaltındaki sıkıntı her defasında gündeme geliyor. Bu yüzden de ligin tadı kaçıyor. Aynı zamanda uluslararası alanda da kulüplerimiz sıkıntılar yaşıyorlar. En büyük temennim bu kaos ikliminin ortadan kalkması. Bu arada son Uluslar Ligi'nde play-off'a kalsak da Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuştur. Bu da herkesi mutlu etti. Herkesin yeni yılını içtenlikle kutluyorum.



İSKENDER GÜNEN

Umarım yeni yılda saha içi konuşulur

2024'ün 2023'ten herhangi bir farkı yok. Futbolumuzda ne yazık ki film aynı, sadece aktörler değişmekte. Kulüplerimizi yönetenler, başarısızlıkta hiçbir zaman kendilerini suçlamadıkları yani yanlışlıklarını görmemekte ısrarcı oldukları için yıllar geçse de değişen herhangi bir şey yok. Yeni yıl, yeni umutları ve yeni beklentileri beraberinde getirmekte. Ama görünen o ki basit tarzımızı değiştirmedikçe başarısızlıkta günah keçileri aramaya devam ederiz diye düşünüyorum. Yine de bütün olanlara rağmen umudumuzu korumak zorundayız. Umarım 2025 yılı saha dışından çok saha içinin konuşulduğu, yorumlandığı bir yıl olur. Herkesin yeni yılını kutluyorum.



MUSTAFA ÇULCU

Uluslararası arenada başarılar alınmalı

2024, TFF seçimleri, lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında saha içi ve saha dışı rekabetin zirve yaptığı çekişmeler, kaoslar ile geçti. EURO 2024'te çeyrek finalden döndük. Süper Lig'de çekişme, yabancı VAR hakemleri ile son haftalara kadar sürdü. Futbolumuzun kurumsallığı, kalitesi ve geleceği açısından önemli olan TFF seçimleri, evrensel hakem kararları, protokol esasları çerçevesinde yerliyabancı VAR kararlarının tartışıldığı ve demeçlerin havada uçuştuğu bir yıl oldu. Umarım 2025'te futbolumuz evrensel hukuk temelleri üzerinde kurumsal yapının oluştuğu sistemle yönetilen, UEFA ve FIFA'ya örnek olan gelişimi sağlar. Milli Takım ve takımlarımızın, hakemlerimizin uluslararası arenada başarılarını konuşacağımız, barış içinde rekabetin zirve yaptığı bir yıl olur.



FATİH DOĞAN

Çatışma kültürü geride bırakılmalı

Türk futbolu açısından 2024'te yüzümüzü güldüren olay, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na katılıp gruplardan çıkma başarısı göstermesiydi. Ayrıca Avrupa'da bizi temsil eden oyuncuların performansı yüzümüzde tebessüm uyandırdı. Ancak kendi ligimizde adaletsiz temalı MHK ve TFF merkezli bir kaos dönemini yaşadık desek yanlış olmaz. Özellikle 18 Temmuz'daki TFF seçimi öncesi ve sonrasıyla şimdiye kadar görülmemiş bir gerilimle Türk futbolu adeta 7.4 şiddetinde deprem ve onun sarsıntılarını yaşadı. Ben genel olarak hayata karamsar bakan bir insan değilim. 2025'ten de umutlarım var. Umarım 2024'teki bu çatışma kültüründen uzaklaşırız. Bütün kalbimle istiyorum bunu. Hoş geldin 2025.