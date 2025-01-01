3 kulvar 27 gün 7 maç

ir haftalık iznin ardından Florya'da toplanan Galatasaray'ı ocak ayında üç kulvarda 7 mücadele bekliyor. 27 günlük bu periyotta oynanacak 7 maçın 3'ü deplasmanda olacak. Cumartesi günü Göztepe maçıyla Süper Lig'e dönüş yapacak olan Aslan, ardından Başakşehir ile önce Türkiye Kupası'nda, sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak. 17 Ocak'ta Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılı takım, 21 Ocak'ta Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak.