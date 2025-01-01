Bir milli takım çalıştırmak istiyorum

Jose Mou-rinho'nun Fenerbahçe'ye imzası futbol dünyasında 2024'ün en çok konuşulan olaylarından biriydi şüphesiz. Portekizli teknik adam, 2024'ün son gününde İtalya'dan Corriere dello Sport'a verdiği röportajda da geçmişten günümüze birçok konuda art arda önemli itiraflarda bulundu. Kariyerinde kulüpler bazında en büyük üç kupayı da kaldıran (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) 61 yaşındaki hoca, gelecekte bir milli takım çalıştırmak isteyip istemeyeceği sorusuna, "Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olurdu" yanıtını verdi.

BENİ EN ÇOK İSTEYEN VE BUNU GÖSTEREN YERDEYİM

Mourinho, Avrupa'nın en zor dilinin konuşulduğu ve futbolun en zor olduğu bir ülkeyi tercih ederek Fenerbahçe'ye gitmesiyle ilgili "Bu meydan okumayı neden kabul ettiniz?" şeklindeki soruyu, "Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim. Safra kesesi ameliyatımdan 3 gün sonra sahalara döndüm. Çünkü en sevdiğim ve en iyi bildiğim şey bu" diyerek cevapladı.

SADIK, EĞİTİMLİ VE ALÇAKGÖNÜLLÜYÜM

Mourinho, "Bir antrenörün büyüklüğü nereden anlaşılır" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bir antrenörün büyüklüğü felsefesinde değil, sonuçlarındadır. Benmerkezcilikte değil, cesaretle, nefsi müdafaayla değil, dürüstlükle, ilişkilerle değil. Yeni nesil meslektaşlarla uyum içinde olmaktır." Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasından bu yana geçen süreyi ise şöyle anlattı: "Her seviyede büyüdüm. Her gün yeni şeyler öğreniyorum ve bu bir klişe değil." Kendisinde gördüğü özellikleri ise "Alçakgönüllülük, sadakat ve eğitim. Birçok insan buna gülecek ama ben de insanların bu ifadeye güldüğünü düşünerek gülüyorum. Kusurum ise muhteşem olmamak" diyerek anlattı.

FUTBOL FENOMENLERE KALDI

Mourınho'ya ait olan "Futbolu bildiğini düşünen hiçbir şeyi bilmiyordur" sözü hatırlatıldığında Portekizli hoca, futbolun artık fenomenlere kaldığından dert yanıp şu değerlendirmeyi yaptı: "Nasıl kazanacağını bilmeyen iyi antrenörler, sosyal medya uzmanları ve karar verme yetkisi olan ama futbolu benim atom fiziğini bildiğim gibi bilen insanlar. Futbol, yüzeyselliğin ve klişelerin krallığıdır ve kimsenin etiket alması reddedilmez." VAR'la ilgili düşüncesi sorulan tecrübeli isim, "VAR ve gerçek zaman hakkında konuşabilecek en son kişi benim. Bu konuları futbol fenomenlerine bırakalım. Ben sadece bir antrenörüm ve sadece antrenör olmak istiyorum" dedi.

KIZIMIN DÜĞÜNÜ İLK SIRADA

MOURINHO, geride kalan yılın kendisi için en unutulmaz anlarını, "Kişisel olarak kızımın düğününü seçiyorum, muhteşem bir andı ve onlar adına çok mutluyum... Roma'dan ayrılmak zordu ama onu da bir kenara atmıyorum" diyerek özetledi. Pişmanlıklarını ise şu sözlerle anlattı: "Florentino Perez'in (Real Madrid başkanı) teklifini geri çevirmek... Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi. Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim. Ve Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Anthony Taylor'ın yarattığı karmaşa yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama ayrılmadım ve hatalıydım."

İTALYA'YA DÖNEBİLİRİM

"BİR gün İtalya'ya dönmeyi düşünür müsünüz" sorusuna "Elbette" yanıtını veren Mourinho, 'Roma ve Inter'i hâlâ takip ediyor musunuz' sorusunu ise şöyle cevapladı: "Roma'nın maçlarını artık izlemiyorum. Inter'i evet."