3 transferle hayallere

Süper Lig'e verilen ara yarın bitecek… Fenerbahçe, pazar günü Hatayspor ile oynayacağı maçla yarışa kaldığı yerden devam ederken, sarı-lacivertli yönetim de 20. hafta itibariyle adım atılacak ikinci yarı öncesi takviyeler için çalışıyor. Futbol direktörü Branco ve transferde ön plana çıkan Asbaşkan Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan toplantıların ardından yol haritasını şekillendirdi.
Ligin 2. yarısında Fenerbahçe farklı bir 11 ve oyun sistemi ile sahada yer alacak.
ANLAŞMA TAMAM, TALİSCA'DAN HABER BEKLENİYOR
Fenerbahçe, Talisca'yı bitirdi… Hem Brezilyalı 10 numara hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile oyuncunun 6 aylığına kiralanması ve opsiyonun da sarı-lacivertli kulüpte olması konusunda anlaşma sağlandı. Hatta Medina transferinden de bu yüzden vazgeçildi. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Arabistan ekibinden 18 milyon Euro daha fazla para almak için işi zora sokması nedeniyle beklemeye geçilmiş durumda.
LAPORTE'NİN GELİŞİ ZOR, HERMOSO YÜKSEK İHTİMAL
Sol stoper çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Talisca'nın da takım arkadaşı olan Laporte için nabız yokladı. Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'da 20 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol stoperi şimdilik rafa kaldırdı.
Maaşı takımın bütçesini aştığı için oyuncunun indirim yapması gerekiyor. Sol stoperin en ciddi adayı ise Hermoso…
Roma forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak. Sarı-lacivertli takım ise oyuncuyu kiralamak için Roma kulübü ile pazarlıklara başladı. Kulüp bir de sağ stoper takviyesi yapacak.