3 transferle hayallere

Süper Lig'e verilen ara yarın bitecek… Fenerbahçe, pazar günü Hatayspor ile oynayacağı maçla yarışa kaldığı yerden devam ederken, sarı-lacivertli yönetim de 20. hafta itibariyle adım atılacak ikinci yarı öncesi takviyeler için çalışıyor.Ligin 2. yarısında Fenerbahçe farklı bir 11 ve oyun sistemi ile sahada yer alacak.Fenerbahçe, Talisca'yı bitirdi… Hem Brezilyalı 10 numara hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile oyuncunun 6 aylığına kiralanması ve opsiyonun da sarı-lacivertli kulüpte olması konusunda anlaşma sağlandı. Hatta Medina transferinden de bu yüzden vazgeçildi.Sol stoper çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Talisca'nın da takım arkadaşı olan Laporte için nabız yokladı.Maaşı takımın bütçesini aştığı için oyuncunun indirim yapması gerekiyor.Roma forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak. Sarı-lacivertli takım ise oyuncuyu kiralamak için Roma kulübü ile pazarlıklara başladı. Kulüp bir de sağ stoper takviyesi yapacak.