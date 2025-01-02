Alexander-Arnold Real Madrid yolcusu

Liverpool'la sözleşmesinin son senesinde olan Trent Alexander-Arnold'ın durumu netleşiyor. Real Madrid'in kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu için transfer sürecinde adım adım sona geliniyor. İspanyol devi, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunu sözleşme imzalayarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Madrid kulübü, oyuncu ile prensipte anlaşıp, ön mukaveleyi imzalatmayı planlıyor. Alexander-Arnold, bu sezon Liverpool formasıyla 23 maçta görev aldı. İngiliz futbolcu, 2 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.