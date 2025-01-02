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Giriş Tarihi: 2.1.2025

Cumartesi işlem tamam!

Yurt dışındaki Sergen Yalçın dün akşam İstanbul’a döndü. Ancak Serdal Adalı, takıma destek olmak adına Rize deplasmanına gideceği için deneyimli hocayla bugün yapılması planlanan görüşme iki gün sonraya ertelendi

Cumartesi işlem tamam!
Beşiktaş'ta ilk iş olarak teknik direktör problemine el atan Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın yurt dışında olduğu için tecrübeli hocayla yüz yüze gelememişti. Deneyimli çalıştırıcı, dün akşam İstanbul'da dönse de ikilinin bugün yapması planlanan görüşme, Cumartesi gününe ertelendi. Adalı'nın yarın deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımı yalnız bırakmak istemediği ve bu nedenle ikilinin bir araya gelmesinin iki gün sonraya ertelendiği belirtildi. Sergen Yalçın'ın, Cumartesi günkü buluşmada Beşiktaş cephesinin yapacağı 3.5 yıllık teklife "Evet" demesi ve hafta başından itibaren takımın başına geçmesi bekleniyor.
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Cumartesi işlem tamam!
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