Cumartesi işlem tamam!

Beşiktaş'ta ilk iş olarak teknik direktör problemine el atan Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın yurt dışında olduğu için tecrübeli hocayla yüz yüze gelememişti. Deneyimli çalıştırıcıAdalı'nın yarın deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımı yalnız bırakmak istemediği ve bu nedenle ikilinin bir araya gelmesinin iki gün sonraya ertelendiği belirtildi.