Dersimiz Hatayspor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun yeni yılın ilk gününde yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu… Samandıra Tesisleri'nde dev ekran önünde uzanmış bir şekilde pazar günü karşılaşacağı rakibi Atakaş Hatayspor'un 3-1 kaybettiği Adana Demirspor maçını izlerkenki görüntüsünü paylaşan Portekizli hoca, "Happy New Year" (mutlu seneler) notunu düştü. Tecrübeli çalıştırıcının ayağındaki sarı-lacivert terlikler de dikkatlerden kaçmadı.Süper Lig'de tatile 1-1'lik Eyüpspor beraberliği ile giren ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen F.Bahçe'nin, rakibi Hatayspor bu sezon tek galibiyetini 12. haftada Gaziantep'ten (3-1) elde etti. Son 5 haftada 3 beraberlik-2 yenilgi alan Güney ekibi, teknik direktör değişimine gitti. Rıza Çalımbay'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk sınavını, Portekizli hocaya karşı verecek.