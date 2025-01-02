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Giriş Tarihi: 2.1.2025

Dersimiz Hatayspor

Dersimiz Hatayspor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun yeni yılın ilk gününde yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu… Samandıra Tesisleri'nde dev ekran önünde uzanmış bir şekilde pazar günü karşılaşacağı rakibi Atakaş Hatayspor'un 3-1 kaybettiği Adana Demirspor maçını izlerkenki görüntüsünü paylaşan Portekizli hoca, "Happy New Year" (mutlu seneler) notunu düştü. Tecrübeli çalıştırıcının ayağındaki sarı-lacivert terlikler de dikkatlerden kaçmadı.



Süper Lig'de tatile 1-1'lik Eyüpspor beraberliği ile giren ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen F.Bahçe'nin, rakibi Hatayspor bu sezon tek galibiyetini 12. haftada Gaziantep'ten (3-1) elde etti. Son 5 haftada 3 beraberlik-2 yenilgi alan Güney ekibi, teknik direktör değişimine gitti. Rıza Çalımbay'ın yerine gelen Ömer Erdoğan ilk sınavını, Portekizli hocaya karşı verecek.

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Dersimiz Hatayspor
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