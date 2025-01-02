Inter Ciro’nun peşinde

Beşiktaş'ın en önemli gol silahı Ciro Immobile'ye ülkesinden talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Inter'in hücum hattına takviye planlayan teknik direktör Simone Inzaghi'nin Lazio'yu çalıştırdığı dönemde talebesi olan Immobile'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi. İtalyan golcünün,Ayrıca Beşiktaş'ın sezon ortasında en golcü futbolcusunu satmaya hiç niyeti olmadığı da kaydedildi.Al Fateh ile Beşiktaş arasındaki Al-Musrati görüşmeleri sürüyor. Suudi Arabistan ekibi, oyuncu için 1 milyon Euro kiralama bedeli, 2 milyon Euro bonus ve 7 milyon Euro şarta bağlı opsiyon önermişti. Ligde son durumda bulunan Al Fateh, Libyalı oyuncunun bonservisini kümede kalmaları halinde almak istiyor.Beşiktaş cephesi, 11 milyon Euro bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Al-Musrati'yi en az zararla elinden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.