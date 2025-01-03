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Giriş Tarihi: 3.1.2025 14:43

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma sonrası pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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