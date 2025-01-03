Karar ver Talisca

ARA transferde F.Bahçe'nin öncelikli isimlerinden biri olan Anderson Talisca için sıcak gelişmeler sürüyor. Sarı-lacivertliler oyuncu için Al Nassr ile prensipte anlaşırken Brezilyalı yıldıza da teklifini iletti. Ancak 30 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan kulübünden alacaklarını da isteyince ve işi ağırdan alınca transfer de gecikti. Suudi Arabistan basınına göre Al Nassr kulübü Talisca'ya ultimatom verip bir an önce kararını açıklamasını istedi. Suudi ekibi ara transferde takıma yapacağı takviyeler için Talisca'nın ayrılığını beklerken F.Bahçe cephesi de son teklifin ardından fiyat yükseltmeyeceklerini oyuncuya iletti. Brezilyalı'nın kararına göre sarı-lacivertliler de planlarını oluşturacak.

YOĞUN PROGRAM

Fenerbahçe'yı ocak ayında 3 kulvarda da zorlu bir fikstür bekliyor. Hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Sarı Kanarya yılın ilk ayında yedi karşılaşmaya çıkacak. Hatayspor ile evinde oynayacak olan Jose Mourinho'nun talebeleri, ardından Ziraat Türkiye Kupası'na Kasımpaşa deplasmanında adım atacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Lyon ve Midtjylland maçları sarı-lacivertli ekibin bu kulvardaki rotasını da çizecek.