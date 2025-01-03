Rakam yüz yüze konuşulacak!

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın bir numaralı gündemi teknik direktör. İlk etapta bu sorunu çözmek için yoğun mesai harcayan Adalı, Sergen Yalçın ile telefonda bir dizi görüşme yaptı. Yalçın'ın yurt dışından gelmesi ve Adalı'nın takıma destek vermek için gittiği Rize deplasmanından dönmesinin ardından ikili hafta sonu İstanbul'da bir araya gelecek. Zirvede çiçeği burnunda başkan, deneyimli hocaya resmi teklifini sunacak ve böylece taraflar arasında ilk kez mali şartlar gündeme gelecek. Serdal Adalı'nın ekonomik boyutlarını telefonda değil, yüz yüze konuşmak istediği öğrenildi.

79 MAÇTA 1.84 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Yalçın'ın kulübü zorlayacak çok fazla şartı olmadığı ve küçük detaylar üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından görevine başlayacağı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, planlarını Tüpraş Stadyumu'nda önümüzdeki hafta oynanacak Bodrum FK maçında deneyimli çalıştırıcının takımın başında olmasına yönelik yaptı. Kartal'a son Süper Lig şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması yakalamış ve kariyerinin başarı zirvesine ulaşmıştı.

KARTAL'DAN YENİ SAYFA

Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmadan sadece birini kazanabilen, 4 yenilgi ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 2025 yılının ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 29 Aralık'taki olağanüstü genel kurula giden ve yönetimi değişen siyahbeyazlılar, sahada da kazanarak kötü gidişatına son vermeyi amaçlıyor. Kartal'ın, Rize'de oynanan maçlarda rakibine üstünlüğü dikkat çekiyor. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda verdiği son 11 sınavda mağlubiyet yüzü görmedi. 9 beraberlik alırken iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.