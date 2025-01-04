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Giriş Tarihi: 4.1.2025 18:52

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Üç puan için buraya geldik ve kazandık"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, mücadeleden üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

AA
ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Üç puan için buraya geldik ve kazandık

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'un kendi sahasında iyi oynayan ve son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu ifade eden Yavaş, "Bugün bizi zor bir maçın beklediğini biliyorduk, o ciddiyetle bu mücadeleye hazırlandık. Üç puan için buraya geldik ve sonunda kazanmasını bildik. Maçın genelinde oyuna hakim olan bizdik. İstediklerini sahada uygulayan bir ekip vardı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Üç puan için buraya geldik ve kazandık"
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