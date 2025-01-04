Paris’te Skriniar derbisi!

Savunma takviyesi için Milan Skriniar ile görüşen G.Saray, bu transferde büyük aşama kaydetmişti. Ancak İngiltere'den teklifler bekleyen 29 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe de kancayı atınca Slovak stoperin aklı karıştı. Skriniar'ın iknasında sarı-kırmızılılar, Torreira ile İcardi'yi
de devreye soktu. PSG'den, 7 milyon Euro
net kazancı olan yıldız futbolcunun, yüksek maaş beklentisi sarı-kırmızılıları zorlarken, Fenerbahçe de Skriniar'ın temsilcisi ile temas kurdu. Ezeli rakiplerin Paris'teki derbisi sürerken gözler de deneyimli oyuncunun vereceği karara çevrildi.