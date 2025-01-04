Trendyol 1. Lig: Ankaragücü, Keçiörengücü’nü devirdi!

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Ankaragücü ile Keçiörengücü karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 39 ve 55'inci dakikalarda Renaldo Cephas kaydetti.

Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'nün attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle, MKE Ankaragücü'nün de 90+6. dakikada Rotariu'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası topun çizgiyi geçmediği gerekçesiyle geri alındı.

ANKARAGÜCÜ 27 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 27'ye yükseltirken, Keçiörengücü 27 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Ankaragücü, Amed FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Stat: Eryaman

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer (Dk. 82 Schulz), Osman Çelik, Kitsiou, Varga (Dk. 82 Rotariu), Saponara (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), Cephas (Dk. 90+4 Cem Tuna Türkmen), Bajic (Dk. 67 Dadashov)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker (Dk. 33 Oğuzcan Çalışkan), Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 85 Yılmaz Basravi), Erkam Develi, Traore, Camara (Dk. 65 Togui), Rroca (Dk. 85 Halil Can Ayan), Diouf, Dembele (Dk. 65 Abazaj)

Goller: Dk. 39 ve Dk. 55 Cephas (MKE Ankaragücü)