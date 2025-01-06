10 yıl şampiyon olamadık taraftarı anlamak gerekiyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tepki gösterdi, bir kısmı ise destek verdi. Tecrübeli futbolcu bu konunun çok önemli olduğunu belirtirken müsabakanın ardından şöyle konuştu:Zor anlarda ıslıklanmak negatif enerji oluşturuyor. Pozitif reaksiyon göstermeleri gerekiyor. Acele etmememiz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. O anda hem biz hem de taraftarlar daha sakin olmalı.Bugüne kadar çok iyi desteklediler ama birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz."