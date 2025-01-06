10 yıl şampiyon olamadık taraftarı anlamak gerekiyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tepki gösterdi, bir kısmı ise destek verdi. Tecrübeli futbolcu bu konunun çok önemli olduğunu belirtirken müsabakanın ardından şöyle konuştu: "Taraftarları anlamamız gerekiyor, gergin olabiliyorlar. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar. Diğer yandan da her oyuncuya destek vermeleri çok önemli çünkü destekleri bize güç veriyor.
Zor anlarda ıslıklanmak negatif enerji oluşturuyor. Pozitif reaksiyon göstermeleri gerekiyor. Acele etmememiz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. O anda hem biz hem de taraftarlar daha sakin olmalı. Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz. Daha sakin olmalıyız hem biz hem taraftarlar.
Bugüne kadar çok iyi desteklediler ama birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz."