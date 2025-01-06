Eski Fenerbahçeli Zanka küfretti, bileti kesildi

Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Mathias Zanka, hareketiyle ülkeyi ayağa kaldırdı. Het Nieuwsblad'ın haberine göre; son maçlarda üst üste yaptığı hatalarla tepki çeken Danimarkalı stoper, tribünler tarafından yuhalandı.Belçika kulübü, oyuncusunun disiplinsiz davranışlarını cezasız bırakmadı ve biletini anında kesti.Bu sezon 26 maç oynayan Zanka, 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.