Eski Fenerbahçeli Zanka küfretti, bileti kesildi

Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Mathias Zanka, hareketiyle ülkeyi ayağa kaldırdı. Het Nieuwsblad'ın haberine göre; son maçlarda üst üste yaptığı hatalarla tepki çeken Danimarkalı stoper, tribünler tarafından yuhalandı. Zanka, Anderlecht'in evinde Dender'e 3-2 yenildiği maçta taraftarların tepkisine el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdi.
Belçika kulübü, oyuncusunun disiplinsiz davranışlarını cezasız bırakmadı ve biletini anında kesti. 2019-21 sezonları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen 34 yaşındaki futbolcunun MLS takımı Los Angeles Galaxy'ye gideceği ifade edildi.
Bu sezon 26 maç oynayan Zanka, 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.