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Giriş Tarihi: 6.1.2025

Fenerbahçe’ye sert cevap

Fenerbahçe’ye sert cevap
Galatasaray, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Torreira'ya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi: "Galatasaray yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF'nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda yabancı VAR hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir. Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir."
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Fenerbahçe’ye sert cevap
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