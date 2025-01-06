Fenerbahçe’ye sert cevap

Galatasaray,F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Torreira'ya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi: "Galatasaray yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF'nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda yabancı VAR hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır.Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir."