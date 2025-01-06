Kadıköy’de 3 puanlık fasıl

Fenerbahçe'de dün iki kez fileleri havalandıran Youssef En-NesyriBöylece Kasım 2019'da Leganes formasıyla ortaya koyduğu performansın ardından ilk kez üst üste 3 lig mücadelesinde ağları buldu.Hatayspor karşısında ikinci golünü kafayla ağlara gönderen ve toplamda 7 kez bu şekilde fileleri bulan En-Nesyri, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Avrupa kupalarının lig aşamalarında en fazla kafa golü atan oyuncu durumunda.Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas (568) ile orta yaptığı (16) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (52) maçı Hatayspor karşısında oynadı.55. dakikada Rui Pedro'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Amrabat, cezalı duruma düştü. 6. haftadan bu yana ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Faslı oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki yıldızı Dzeko dün de sahanın en iyi ismiydi. Bu sezon 27 maçta 14 gol-4 asistlik katkı veren Boşnak yıldızın tek olumsuz hareketi 90+6'da kazanılan penaltıyı auta göndermesi oldu. En-Nesyri'nin ilk golünde de asistin sahibi olan Boşnak yıldız, sarı-lacivertli takımda ikinci kez başarısız oldu. Geçen sezon Gaziantep karşısında aynı kötü vuruşu yapmıştı.Hatayspor'da Erce iki gol yedi amaBaşarılı file bekçisi bir kez havadan top aldı. 6 kez de ceza sahası içinden atılan şutta başarılıydı. İki defa de kalesini terk ederek pozisyonu önledi.En-Nesyri dün iki gol attı ama 11. dakikadaki vuruşu da direkten döndü. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta en az bir şutu direkten dönen Fenerbahçe (toplam 10), Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2014- 15'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor.