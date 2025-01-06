Kayserispor Bodrum’a yakalandı

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Bodrum FK ve Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Ege ekibinin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada konuk takım 48'de skor üstünlüğünü yakaladı. Morte'nin pasında ceza sahası içinden Bahoken topa gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 76'da Kayserispor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Cenk Şen, düzgün bir şutla ağları sarstı: 1-1.
Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.