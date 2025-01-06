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Giriş Tarihi: 6.1.2025 12:39 Son Güncelleme: 6.1.2025 12:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında heyecan başlıyor. Kupada oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba:

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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