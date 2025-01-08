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Giriş Tarihi: 8.1.2025 09:14

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor!

Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, bugün Ziraat Türkiye Kupası'da grubun ilk maçında Başakşehir'i konuk edecek. Başakşehir, Türkiye Kupası'nda daha önce sarı-kırmızılılarla oynadığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alıyor!

G.Saray, 5 gün içinde Başakşehir ile iki kez karşı karşıya gelecek. İlk randevu bugün Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yaşanacak. RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak maç ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. İkinci buluşma pazar günü ligde Başakşehir'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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Turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda daha önce sarı-kırmızılılarla oynadığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. 2016-2017 sezonunda son 16 turunda evinde 2-1 kazanan Başakşehir, 2022-2023'te çeyrek finalde rakibini 3-2 mağlup edip turu geçmişti.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor!
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