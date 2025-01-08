Galatasaray’da Muslera’nın geleceği belli oluyor!

Galatasaray'da sezon sonunda kontratı bitecek olan Fernando Muslera için yönetim kararını verdi

Teknik direktör Okan Buruk ile yönetimin yaptığı toplantıda, 38 yaşındaki kalecinin gelecek sezon daha kalmasının teklif edileceği öğrenildi.

Sezon sonunda ülkesine dönmeyi planlayan Uruguaylı eldivenin de kendisine yapılacak bu teklife sıcak yaklaşabileceği öğrenildi. Cimbom'un tecrübeli kalecinin ücretinde de indirime gitmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera toplam 531 maçta görev aldı.