Patrick Kluivert’ın yeni görevi belli oldu!

Hollandalı çalıştırıcı Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Endonezya Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

YARDIMCI ANTRENÖRLER BELLİ OLDU

Hollandalı teknik adamın, 11 Ocak Cumartesi günü Endonezya'ya geleceği ve imza töreni düzenleneceği belirtildi. Kluivert'ın teknik ekibinde Alex Pastoor ve Denny Landzaat gibi Hollandalı yardımcı antrenörlerin dışında iki Endonezyalı antrenör olacağı ifade edildi.

Futbolculuk kariyerinde Ajax, AC Milan, Barcelona, Valencia, Newcastle United, PSV ve Lille gibi Avrupa'nın önemli takımlarında birçok başarıya imza atan Patrick Kluivert, teknik direktörlük kariyerinde 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'da çalıştı. 48 yaşındaki teknik adam, Adana ekibinde çıktığı 20 maçta; 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Kluivert ilk resmi maçına 20 Mart'ta FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Avustralya karşısında çıkacak. Endonezya, C Grubu'nda oynadığı 6 maç sonunda 6 puanla 3. sırada bulunuyor.