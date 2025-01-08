SABAH Spor yazdı gözler Riva’da!

Futbol kamuoyunun gözü, bugün TFF Yönetim Kurulu'nun saat 13.30'da Riva'da yapacağı toplantıya çevrildi.Sezon başından bu yana birçok kulübün istemesine rağmen yabancıya karşı olan TFF, geri adım atarak kamuoyuna VAR odasında bundan sonraki haftalarda yabancı hakemlerin getirileceğini resmen açıklayacak.Bu hakemler geçen yıl da görev yapan yabancı hakemlerden oluşacak. Yeni isimlerin de kadroya dahil edileceği öğrenildi.