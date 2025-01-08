SABAH Spor yazdı gözler Riva’da!

Futbol kamuoyunun gözü, bugün TFF Yönetim Kurulu'nun saat 13.30'da Riva'da yapacağı toplantıya çevrildi. SABAH Spor, dünkü baskısında VAR odasında yabancı hakemlerin görev yapmaya başlayacağını okurlarına manşetten duyurmuştu.
Sezon başından bu yana birçok kulübün istemesine rağmen yabancıya karşı olan TFF, geri adım atarak kamuoyuna VAR odasında bundan sonraki haftalarda yabancı hakemlerin getirileceğini resmen açıklayacak. İlk etapta 4 büyük takımın maçlarında görev yapacak olan hakemler, kritik karşılaşmalara göre de Riva'da olacak.
Bu hakemler geçen yıl da görev yapan yabancı hakemlerden oluşacak. Yeni isimlerin de kadroya dahil edileceği öğrenildi.