SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulun, 19.haftada görev alacak hakemleri belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

- 11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

- 12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

- 13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk