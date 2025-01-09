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Giriş Tarihi: 9.1.2025 21:08 Son Güncelleme: 9.1.2025 21:09

TFF'den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanmir Stoilov, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından fair play ödülüne layık görüldü.

AA
TFF’den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov’a fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayının ilk değerlendirme toplantısı sonucu, 2025'in ilk ödül kazanan ismini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov, Galatasaray-Göztepe mücadelesinin ardından "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" sebebiyle ödüle layık görüldü.

Kurul açıklamasında, sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını vurguladı.

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TFF'den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü
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