TFF’den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov’a fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayının ilk değerlendirme toplantısı sonucu, 2025'in ilk ödül kazanan ismini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov, Galatasaray-Göztepe mücadelesinin ardından "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" sebebiyle ödüle layık görüldü.

Kurul açıklamasında, sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını vurguladı.