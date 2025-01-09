Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'nın konuğu! Maçta 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 9.1.2025 19:32 Son Güncelleme: 9.1.2025 19:38

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'nın konuğu! Maçta 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa’nın konuğu! Maçta 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

KASIMPAŞA: Ali, Yunus, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi, Bartuğ, Szymański, Kostić, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Cenk

KUPADA BİR KEZ KARŞILAŞTILAR

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'nın konuğu! Maçta 11'ler belli oldu...
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