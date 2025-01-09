ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa’nın konuğu! Maçta 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

KASIMPAŞA: Ali, Yunus, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi, Bartuğ, Szymański, Kostić, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Cenk

KUPADA BİR KEZ KARŞILAŞTILAR

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı