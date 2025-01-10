Kritik maçta düdük Karaoğlan’da

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Lider G.Saray'ın, pazar günü Başakşehir ile oynayacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
YARIN:
13.30 Kayserispor-Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Hatayspor-Ç.Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
PAZAR:
13.30 Sivasspor-Alanya: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor-Antalya: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK-Adana Demir: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir-G.Saray: Atilla Karaoğlan
PAZARTESİ:
20.00 Konya-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk