Avrupa 10’ları konuşacak!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile Galatasaray'da Yunus Akgün gösterdikleri performansla ayakta alkışlanıyor. Her iki takımda da teknik direktörlerinin can simidi olan ikili, son 4 aylık süreçte 5 büyük lig ve Süper Lig'e bakıldığında en skorer isimler arasında yer aldı. Faslı santrfor, Avrupa'da Manchester United (1) maçıyla başladığı yükselen grafiğini Bodrum FK (1), AZ Alkmaar (1), Kayserispor (1), Slavia Prag (1), Başakşehir (2), Eyüpspor (1), Hatayspor (2) ve son olarak Kasımpaşa (1) önünde sürdürdü. Çıktığı 14 maçta gol sayısını 11'e yükseltti. Trabzonspor, Gaziantep ve Sivasspor müsabakalarında da asist yaptı.

EKİM 2024-OCAK 2025 ARASINDA İYİCE COŞTULAR

G.Saray'da Rigas'a attığı golle çıkışını başlatan Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde Elfsborg (1), Tottenham (1) ve Malmö (1) sınavlarında ağları sarsarken ligde Alanya (1), Sivasspor (1), Trabzonspor (1) ve Göztepe'yi (1) boş geçmedi. Ayrıca Antalya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Kayseri (2) karşılaşmalarında da asist gerçekleştirdi. Ekim- Ocak arasındaki tabelayı 14'er kez değiştiren Yunus ve En-Nesyri, bu istatistikle Avrupa'da 10'uncu, Türkiye'de ise zirvede yer aldı.